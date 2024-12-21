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جيرونا يزيد أوجاع بلد الوليد بثلاثية في الدوري الأسباني - أخبار كلمتك

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جيرونا يزيد أوجاع بلد الوليد بثلاثية في الدوري الأسباني - أخبار كلمتك

جيرونا يزيد أوجاع بلد الوليد بثلاثية في الدوري الأسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:15 صباحاً - فاز فريق جيرونا بثلاثة مقابل لا شيء على بلد الوليد في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد مونتيليفي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024/2025.

 وأحرز الهدف الأول لجيرونا ديفيد لوبيز في الدقيقة 31 

وأضاف الهدف الثاني أبيل رويز في الدقيقة 39.

بينما عزز أرنوت جروينفيلد فوز جيرونا بالهدف الثالث في الدقيقة 81

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تشكيل فريق جيرونا 

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تشكيل فريق بلد الوليد 

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تاريخ من المواجهات بين الفريقين 

ويمتلك الفريقان تاريخًا حافلًا بالمواجهات المباشرة، حيث سبق لهما أن التقيا في 18 مباراة وبعد فوز جيرونا اليوم أصبح الفريقان متعادلان في الفوز على كل منهما  في 7 مباريات و4 تعادلات.


وبهذا الفوز يحتل فريق جيرونا  المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بعد خوضه 18 مباراة.

 بينما يتبقى  بلد الوليد في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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