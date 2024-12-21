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أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، البطاطس بـ 9 جنيهات وانخفاض الجزر - أخبار كلمتك

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أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، البطاطس بـ 9 جنيهات وانخفاض الجزر - أخبار كلمتك

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، البطاطس بـ 9 جنيهات وانخفاض الجزر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:30 صباحاً - أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور 

 «كلمتك» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

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اسعار الخضار اليوم، كلمتك

 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 9  جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى  12 جنيها.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 18 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

سعر الخضراوات 

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  7 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 28 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

 

اسعار الخضار اليوم
اسعار الخضار اليوم

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم السبت

وعن  أسعار الليمون اليوم السبت في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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