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كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة شباب بلوزداد في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

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كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة شباب بلوزداد في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة شباب بلوزداد في مؤتمر صحفي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً -  يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري غدا الأحد. 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف. 

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا"

تاريخ مواجهات الأهلي أمام شباب بلوزداد 

تقابل النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد في 4 مواجهات سابقة، شهدت فوز الأهلي في مباراتين، بينما حل التعادل في مثلهما، ليكون التفوق التاريخي في المواجهات بينهما لصالح الأحمر. 

والتقى الفريقان أول مرة، يوم 24 أغسطس 2001 في دور مجموعات أكبر المسابقات الأفريقية بالنسبة للأندية، وكان الفوز من نصيب "المارد الأحمر" على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب حسام غالي.

وفي لقاء الإياب الذي لعب يوم 21 أكتوبر 2001 بالجزائر، حقق الأهلي الفوز أيضًا بنفس النتيجة (0-1) بتوقيع اللاعب إبراهيم سعيد.

وجمع اللقاء الثالث بينهما خلال دور مجموعات الموسم الحالي 2023-2024، وانتهت المباراة التي أجريت، يوم 8 ديسمبر 2023 بالتعادل بينهما (0-0). 

وتأتي المواجهة الأخير في فبراير لعام 2024 بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 0-0.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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