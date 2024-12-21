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نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 25 فلسطينيا في الضفة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:50 مساءً - قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال اعتقل 25 فلسطينيا منذ أمس في الضفة بعضهم للضغط على أقاربهم لتسليم أنفسهم.

وبالتوازي مع حربه على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن استشهاد نحو 800 شخص، وإصابة آلاف آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

أول تعليق من حماس على الهجوم الصاروخي الحوثي ضد تل أبيب

علقت حركة حماس الفلسطينية على الهجوم الصاروخي الحوثي ضد إسرائيل اليوم السبت، قائلة: "نثمن الموقف الأصيل للإخوة أنصار الله في ‎اليمن والاستمرار في إسناد شعبنا الفلسطيني والانتصار لمظلوميته".

وأضافت حماس: "نبارك للإخوة في أنصار الله مواصلة ضرباتهم في قلب الكيان الصهيوني تضامنا وإسنادا لشعبنا في غزة".

استنفار حوثي تحسبا لأي هجوم إسرائيلي محتمل

رفعت جماعة الحوثي حالة التأهب في مناطق سيطرتها، استعدادا لأي رد إسرائيلي محتمل على هجماتها الأخيرة، حسب ما أفادت شبكة «سكاي نيوز»، نقلا عن مصادر محلية يمنية.

وأضافت المصادر المحلية اليمنية: "جماعة الحوثي أصدرت توجيهات غير معلنة تقضي بتقييد حركة قياداتها وتمويهها".

صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل صافرات الإنذارات وسط إسرائيل جرت محاولات اعتراض غير ناجحة ليتم تحديد منطقة سقوطه. التفاصيل لا تزال قيد الفحص".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن أطباء، بأن ما لا يقل عن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة، معظمهم بسبب الزجاج المكسور، نتيجة الهجوم، مشيرة إلى أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

ولاحقا، أفادت نجمة داود الحمراء بأن 16 شخصًا أصيبوا بشظايا الزجاج عقب الهجوم الصاروخي الباليستي من اليمن، تم نقلهم إلى مستشفيات وولفسون وإيخيلوف، وأصيب 14 شخصا آخرين في طريقهم إلى المنطقة المحمية وتم تحديد 7 إصابات بصدمة نفسية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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