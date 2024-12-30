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جروس يوافق على رحيل ميشالاك والجزيري عن الزمالك بشرط واحد - أخبار كلمتك

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جروس يوافق على رحيل ميشالاك والجزيري عن الزمالك بشرط واحد - أخبار كلمتك

جروس يوافق على رحيل ميشالاك والجزيري عن الزمالك بشرط واحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - أعطى السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الضوء الأخضر لمجلس الإدارة بشأن رحيل الثنائي البولندي كونراد ميشالاك والتونسي سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق الأبيض.

وعلمت كلمتك أن جروس لا يمانع في رحيل الثنائي ميشالاك وسيف الجزيري خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووضع جروس شرطا بتعويض رحيل الثنائي بضم صفقتين أجنبيتين من العيار الثقيل.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهات نارية خلال شهر يناير المقبل، حيث يخوض الفريق 8 مباريات في جميع البطولات.

 

الزمالك 

مباريات الزمالك في شهر يناير 2025

وجاء جدول مباريات الزمالك في شهر يناير كالتالي:

المصري في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 5 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، دور الـ 32 من بطولة كأس مصر يوم 9 يناير في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 12 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 إنييمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية يوم 19 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز يوم 23 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجونة في بطولة الدوري الممتاز يوم 27 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز يوم 31 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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