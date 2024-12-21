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مصر تدين حادث الدهس في ماجدبورج الألمانية - أخبار كلمتك

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مصر تدين حادث الدهس في ماجدبورج الألمانية - أخبار كلمتك

مصر تدين حادث الدهس في ماجدبورج الألمانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية حادث الدهس الذي وقع مساء الجمعة ٢٠ ديسمبر 2024،  في مدينة " ماجدبورج " في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية - في بيان لوزارة الخارجية - تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها لكافة أشكال العنف والإرهاب وتتقدم بأصدق تعازيها لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

طبيب عربي: ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج (فيديو)

وأعلنت السلطات الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

وأشار المسئول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس منفذه حشدًا في سوق لعيد الميلاد الجمعة في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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