الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - إنجازات وزارة التعليم في عهد الرئيس السيسي.. رؤية تنموية للمستقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ45317 شهيدًا.. والاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

"القاهرة للاستثمار والتطوير": الروبيكي تستهدف تصنيع منتجات جلدية بمعايير تنافسية - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

نكست يشارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم - أخبار كلمتك

موعد رد مقدمات حجز برامج الحج السياحي لغير الفائزين بالقرعة - أخبار كلمتك

موعد رد مقدمات حجز برامج الحج السياحي لغير الفائزين بالقرعة - أخبار كلمتك

استنفار أمني لشرطة الاحتلال بعد عملية طعن شمال القدس - أخبار كلمتك

استنفار أمني لشرطة الاحتلال بعد عملية طعن شمال القدس - أخبار كلمتك

بطلات فيلم Sisterhood of the Traveling Pants يساندن بليك ليفلي في قضية التحرش - أخبار كلمتك

بطلات فيلم Sisterhood of the Traveling Pants يساندن بليك ليفلي في قضية التحرش - أخبار كلمتك

موقف عمر كمال من العودة لقائمة الأهلي أمام المصري - أخبار كلمتك

موقف عمر كمال من العودة لقائمة الأهلي أمام المصري - أخبار كلمتك

وصول منتخبات البطولة العربية للدراجات إلى القاهرة - أخبار كلمتك

وصول منتخبات البطولة العربية للدراجات إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - أوس أوس يكشف عن كواليس «الصفا الثانوية بنات» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - أوس أوس يكشف عن كواليس «الصفا الثانوية بنات» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أوس أوس يكشف عن كواليس «الصفا الثانوية بنات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - كشف الفنان محمد أسامة، الشهير بـ «أوس أوس»، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس تصوير فيلم «الصفا الثانوية بنات» من بطولة علي ربيع.

وشارك أوس أوس، صورة عبر حسابه على «إنستجرام» تجمعه بـفريق العمل من كواليس تصوير «الصفا الثانوية بنات»، معلقا: «فيلم: الصفا الثانوية بنات، إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام كريم السبكي، تأليف أمين جمال وليد أبو المجد، مدير التصوير محمد عكاشة، إخراج عمرو صلاح، فيلم العيد الفطر المبارك 2025 بإذن الله».

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

ويشارك في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، بجانب الفنان علي ربيع عدد من النجوم أبرزهم: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل 2025.

آخر أعمال أوس أوس

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أوس أوس، مشاركته في فيلم «عصابة الماكس» بالتعاون مع الفنان أحمد فهمي، الذي عرض في عيد الأضحى 2024.

تفاصيل فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث فيلم عصابة الماكس، في إطار كوميدي حول (المكسيكي)، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن مَنِ اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.

اقرأ أيضاً
عمرو الليثي: إطلاق قناة تليفزيون اوسبو باتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

علي ربيع: لن أخوض ميدان التمثيل مرة أخرى في هذه الحالة

بتخفيض40%.. معارض أهلا رمضان 2024 تنتشر بالقاهرة والمحافظات

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

122 مليون دولار إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King في الأسبوع الافتتاحي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق