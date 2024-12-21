مشاهير العرب - أوس أوس يكشف عن كواليس «الصفا الثانوية بنات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - كشف الفنان محمد أسامة، الشهير بـ «أوس أوس»، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» كواليس تصوير فيلم «الصفا الثانوية بنات» من بطولة علي ربيع.

وشارك أوس أوس، صورة عبر حسابه على «إنستجرام» تجمعه بـفريق العمل من كواليس تصوير «الصفا الثانوية بنات»، معلقا: «فيلم: الصفا الثانوية بنات، إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام كريم السبكي، تأليف أمين جمال وليد أبو المجد، مدير التصوير محمد عكاشة، إخراج عمرو صلاح، فيلم العيد الفطر المبارك 2025 بإذن الله».

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

ويشارك في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، بجانب الفنان علي ربيع عدد من النجوم أبرزهم: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل 2025.

آخر أعمال أوس أوس

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أوس أوس، مشاركته في فيلم «عصابة الماكس» بالتعاون مع الفنان أحمد فهمي، الذي عرض في عيد الأضحى 2024.

تفاصيل فيلم عصابة الماكس

تدور أحداث فيلم عصابة الماكس، في إطار كوميدي حول (المكسيكي)، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن مَنِ اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.