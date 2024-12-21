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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تامر حسني ورامى صبري يستعدان لطرح ديو غنائى قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 06:10 مساءً -  أعلن المطرب تامر حسني  قبل قليل عن تعاونه في ديو جديد رفقة زميله المطرب رامي صبري.

يأتي ذلك عقب الكشف عن استعداد تامر حسني لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي”.

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

حفل تامر حسني

وعلى  جانب آخر، يحيي الفنان  تامر حسني حفلا في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 ديسمبر الجاري، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.

ويحيي أيضا تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة 

 

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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