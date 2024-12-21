جمال سليمان: الدراما السورية لها دور في المصالحة الداخلية ومصر أضافت لي الكثير (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - قال الفنان جمال سليمان إنه من الصعب أن تعيش المجتمعات بلا فن، والفن السوري ذو تاريخ عريق وأتمني أن المناخ القادم يسمح لسوريا بأن تزداد فنيا ومن جميع الاتجاهات.

ندوة جمال سليمان بنقابة الصحفيين

كما أكد الفنان جمال سليمان خلال ندوته بنقابة الصحفيين أن الدراما السورية ممكن أن تلعب الدور الأكبر في المصالحة الداخلية والسوريون يتعلقون بشكل كبير بالدراما السورية، والتي لعبت دورا أيضا في فضح النظام، وهي قادرة في المستقبل أن تجمع الناس وتلتئم الجروح



وتابع جمال سليمان:" الفن المصري أضاف لي الكثير وكان مرحلة جديدة في رحلتي المهنية وكانت نقلة كبيرة لي وأيضا الدراما المصرية كان لها دور كبير في نقلة كبيرة للدراما السورية إلي مكان أكبر وفتحت الباب أمام الفنانين السورين مثل تيم حسن وغيرهم

وأكد جمال سليمان أن الزعيم عادل إمام قال له "انت دخلت يا جمال وفتحت الباب وراك "

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