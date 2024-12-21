مشاهير العرب - طارق الشناوي: هذا الشخص متوقع أن يتولى منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 05:41 مساءً - كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن اسم رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، مشيرا إلى أنه يشعر ببارقة أمل تجاه هذا القرار.

وكتب طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «من المنتظر خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة أن يصدر وزير الثقافة دكتور أحمد هنو، قرار للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بتولي رئاسة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية».

وأضاف طارق الشناوي: «أشعر ببارقة أمل عندما يمسك مبدع كبير زمام الأمور في هذا الموقع الحساس عاني الفنان المصري الكثير من التراجع في ظل تخوفات الرقيب السابق، ( النافخ دوما في الزبادي) أدى إلى تراجعنا كثير من الأعمال التي رفضها الرقيب».

كما تابع: «كانت تعرض بدون حذف خارج الحدود ونكتشف أنه لا تحمل أي شيء يدعو للتردد اعتقد أن أول ملف سوف يفتحه عبد الرحيم كمال هو التصريح بالأفلام التي رفضها الرقيب السابق وإعادة النظر في السيناريوهات التي تحفظ على تصويرها».

وأردف: «عندي أمل في القادم من الأيام، مع الأسف كثيرا ما كانت عدد من الأعمال ترسل لجهات أخرى، لا علاقة لها بالرقابة بدون علم صاحب المصنف الفني، ومن بعدها لا ترى النور انتظر أن نشهد انفراجة إبداعية بعد طول انتظار».