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الرياضة - 06:01 - «وحشية وليست حربا».. بابا الفاتيكان يعلق على الغارات الإسرائيلية المستمرة في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:01 - «وحشية وليست حربا».. بابا الفاتيكان يعلق على الغارات الإسرائيلية المستمرة في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - «وحشية وليست حربا».. بابا الفاتيكان يعلق على الغارات الإسرائيلية المستمرة في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ«وحشية وليست حربًا».

وقال البابا فرنسيس في خطاب سنوي بمناسبة عيد الميلاد أمام «كرادلة كاثوليك»: «تم قصف الأطفال في غزة بوحشية، أمس الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، هذه ليست حربًا، أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب»، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

واستنكر بابا الفاتيكان تلك الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بدراسة ما إن كان الهجوم العسكري هناك يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين.

يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ442 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 54 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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