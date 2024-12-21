غازتك تطلق عروضًا مميزة لتحويل سيارات العاملين بهيئة البترول للعمل بالغاز الطبيعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - في إطار استراتيجيتها لدعم التحول نحو الوقود النظيف والمستدام، أطلقت شركة غازتك عروضًا مميزة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

يأتي هذا التعاون بالتنسيق مع اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، حيث خصصت الشركة موظفين من خدمة العملاء والمبيعات في مبنى الهيئة للرد على استفسارات العاملين وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتحويل السيارات.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وصديق للبيئة عن الوقود التقليدي، بما يعزز الاستدامة ويحقق وفورات مالية للمستخدمين.

وتشمل العروض التي تقدمها الشركة تقديم أسعار وخدمات متميزة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، مما يساعد على تخفيف العبء المالي على العاملين ويشجعهم على التحول لاستخدام الغاز الطبيعى في سياراتهم وهو وقود عالى الكفاءة واقتصادى حيث يوفر حوالى 50% من تكلفة الوقود التقليدي فضلًا عن الحفاظ على البيئة.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الهيئة العامة للبترول واللجنة النقابية بها لدعم العاملين بالهيئة وتنفيذ المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة والاهتمام بالقضايا البيئية في آن واحد جنبًا، وتماشيًا مع مبادرة الدولة المصرية لتحويل السيارات والمركبات التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.

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