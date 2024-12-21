لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين - أخبار كلمتك

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين - أخبار كلمتك

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة - أخبار كلمتك

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

غازتك تطلق عروضًا مميزة لتحويل سيارات العاملين بهيئة البترول للعمل بالغاز الطبيعي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
غازتك تطلق عروضًا مميزة لتحويل سيارات العاملين بهيئة البترول للعمل بالغاز الطبيعي - أخبار كلمتك

غازتك تطلق عروضًا مميزة لتحويل سيارات العاملين بهيئة البترول للعمل بالغاز الطبيعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - في إطار استراتيجيتها لدعم التحول نحو الوقود النظيف والمستدام، أطلقت  شركة غازتك عروضًا مميزة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

يأتي هذا التعاون بالتنسيق مع اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، حيث خصصت الشركة موظفين من خدمة العملاء والمبيعات في مبنى الهيئة للرد على استفسارات العاملين وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتحويل السيارات.

هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وصديق للبيئة عن الوقود التقليدي، بما يعزز الاستدامة ويحقق وفورات مالية للمستخدمين.

وتشمل العروض التي تقدمها الشركة تقديم أسعار وخدمات متميزة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، مما يساعد على تخفيف العبء المالي على العاملين ويشجعهم على التحول لاستخدام الغاز الطبيعى في سياراتهم وهو وقود عالى الكفاءة واقتصادى حيث يوفر حوالى 50% من تكلفة الوقود التقليدي فضلًا عن الحفاظ على البيئة.
يأتي هذا التعاون في إطار جهود الهيئة العامة للبترول واللجنة النقابية بها لدعم العاملين بالهيئة وتنفيذ المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة والاهتمام بالقضايا البيئية في آن واحد جنبًا، وتماشيًا مع مبادرة الدولة المصرية لتحويل السيارات والمركبات التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الإثنين 23 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق