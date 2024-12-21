الرياضة - 06:01 - مشاهدة مباراة عمان والكويت بث مباشر في كأس الخليج اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - بث مباشر مباراة الكويت وعمان، اليوم السبت، الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات افتتاح بطولة كأس الخليج «خليجي 26 هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكويت وعمان، في افتتاح بطولة كأس الخليج «خليجي 26، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «جابر الأحمد الدولي».

مشاهدة مباراة عمان والكويت في كأس الخليج بث مباشر

يواجه منتخب الكويت، المتصدر لقائمة الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب آخرها عام 2010، ضيفه ونظيره المنتخب العماني، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في الوطن العربي، ولا سيما الشعوب الخليجية. حيث يسعى «الأزرق» لتحقيق الفوز الأول في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وتستضيف الكويت بطولة كأس الخليج للمرة الخامسة، حيث قامت على أرضها في أربع نسخات سابقة في أعوام 1974 و1990 و2003 و2017، لتضيف إلى سجلها موسم 2024-2025.

على الجانب الآخر، يطمح المنتخب العماني للفوز على المستضيف، وهو ما فعله سابقاً، عندما قام «أبناء السلطنة» بالفوز على نظيره في نسخة 2017 للبطولة بهدف نظيف، مما تسبب في توديع أصحاب الأرض للمسابقة.

بث مباشر مباراة عمان والكويت في كأس الخليج

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة عمان ضد الكويت، اليوم السبت، الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات افتتاح بطولة كأس الخليج «خليجي 26 هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكويت ضد عمان، في افتتاح بطولة كأس الخليج «خليجي 26، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «جابر الأحمد الدولي».