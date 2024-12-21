مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ماجدة خير الله: «عمر أفندي» الأفضل في 2024 - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: مصر لها دور مشرف مع بلادنا منذ النضال الوطني ضد الاستعمار - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025-2026.. الشروط وسن الالتحاق - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

لرقمنته وإتاحته للباحثين.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على أرشيف مكتبة الخانجي التاريخي - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

«قصور الثقافة» تنظم دورة عن الدراسات السينمائية الحرة في يناير 2025 - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

جروس يؤجل حسم ملف الراحلين عن الزمالك - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

إعادة فتح باب التسجيل لـ استمارات التقدم للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 2024، الحشيش والهيروين أكثر أنواع التعاطي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الوطنية للانتخابات تواصل زياراتها لمدارس القاهرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أردوغان: نتواصل مع مسؤولي الإدارة الجديدة بدمشق ونعمل لمساعدتهم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أردوغان: نتواصل مع مسؤولي الإدارة الجديدة بدمشق ونعمل لمساعدتهم - أخبار كلمتك

أردوغان: نتواصل مع مسؤولي الإدارة الجديدة بدمشق ونعمل لمساعدتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تدعم الشعب السوري في إدارته للمرحلة الانتقالية بسهولة وتجنيبه أي حوادث في هذا المسار.

 

أردوغان: سنساعد الإدارة الجديدة في سوريا

وقال في حديثه للصحفيين الخميس على متن الطائرة أثناء عودته من مصر:

إخواننا في سوريا سيتخذون بأنفسهم قراراتهم بشأن مستقبلهم، لذا بدأنا اتصالاتنا مع أحمد الشرع وسنعمل على مساعدة السوريين في بناء هيكلية الدولة، وسنسعى لنقل خبراتنا إلى هناك، ومساعدة الإدارة السورية في بناء دولة جديدة في إطار عقد اجتماعي جديد توقعات بشار الأسد كانت مختلفة ولكنها لم تتحقق.

وتابع: لا يمكن قبول احتلال إسرائيل لمناطق سورية، وتقع على الغرب مسؤولية كبيرة لمنع الخطوات الإسرائيلية في سوريا.

وأوضح: نحن لا نطرد الناس من بلدنا، الأطفال السوريون الآن في المدارس، وآمل أن تسمح التطورات الميدانية في الفترة المقبلة بالعودة الآمنة والطوعية لإخواننا السوريين الذين يتوقون لوطنهم
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيتوجه إلى دمشق.


وأوضح: أن وزارة الخارجية التركية الآن تتواصل باستمرار مع النظراء في دمشق، وسنساعد الإدارة الجديدة في سوريا، وأكثر ما يسعدني هو أن العالم الغربي يعمل على تحسين اتصالاته مع أحمد الشرع.


واستكمل: أحد الأشياء التي تجعلني سعيدًا جدًّا أن العديد من الدول سواء الإسلامية أو الغربية أو غيرها على اتصال مع أحمد الشرع وهذا يعني أن الأمر يتطور، وأن هناك إشارات ثقة بالإدارة الجديدة في سوريا.

 

المنطقة تعيش ظروفا مختلفة تماما عما كانت وسنضاعف حجم علاقاتنا التجارية مع سوريا

مضيفًا أن المنطقة تعيش ظروفا مختلفة تمامًا عما كانت وسنضاعف حجم علاقاتنا التجارية مع سوريا والعراق، سنفعل ما بوسعنا لمحاسبة نظام بشار الأسد أمام القانون الدولي.


كما ألمح إلى رفع الحصار والقيود المفروضة على سوريا بسبب نظام الأسد سيكون مفيدا لتعافيها، ندعم الشعب السوري من أجل إدارته للمرحلة الانتقالية بسهولة وتجنيبه أي حوادث في هذا المسار.

وهناك مشكلة كبيرة في سوريا في توفر الكهرباء والوقود وسنعمل على حل هذه المشكلة وكل المشاكل التي تواجهها سوريا.


إعادة إعمار المدن السورية مهم لتضميد الجراح، ويجب حل قضية الإسكان حتى يتمكن اللاجئون السوريون من العودة طوعا إلى بلادهم.


وإحدى أهم الخطوات في استعادة الدولة هي صياغة الدستور ونتفق مع أحمد الشرع في ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

وجها لوجه، رئيس الموساد يطالب بضرب إيران مباشرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق