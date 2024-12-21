الرياضة - 06:01 - موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - الأهلي ضد شباب بلوزداد.. يبحث عشاق الكرة الإفريقية والمارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق الكرة الإفريقية والمارد الأحمر.

الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وافتتح فريق الأهلي مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بفوز كبير على ستاد أبيدجان بنتيجة (4-2)، قبل أن يفرض التعادل السلبي على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بعقر داره بالجولة الثانية.

بينما يحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا على الأهلي، وهو يمتلك 3 نقاط من جولتين، حيث تلقى الهزيمة بالجولة الأولى على ملعبه أمام أورلاندو بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا بالجولة الثانية على ستاد أبيدجان خارج الديار بهدف نظيف.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال قبل مواجهة بلوزداد

1- أورلاندو الجنوب إفريقي 5 نقاط من (3 مباريات)

2- الأهلي 4 نقاط من (مباراتين).

3- شباب بلوزداد 3 نقاط من (مباراتين).

4- ستاد أبيدجان نقطة من (3 مباريات).

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد الأحد، الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد.