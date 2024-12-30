تفويض مجلس التعاون الخليجي للدعوة إلى مؤتمر دولي لدعم سوريا - أخبار كلمتك

تفويض مجلس التعاون الخليجي للدعوة إلى مؤتمر دولي لدعم سوريا - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

خطوة جديدة تقرب أرنولد من الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خطوة جديدة تقرب أرنولد من الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

خطوة جديدة تقرب أرنولد من الانضمام إلى ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - استقر نادي ريال مدريد الإسباني على ضم الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ليفربول، مجانًا في الصيف المقبل.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.

مفاوضات متقدمة بين ريال مدريد وأرنولد

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن المفاوضات بين ريال مدريد وأرنولد تتقدم بسرعة، وهناك ثقة داخل المرينجي بأن اللاعب سوف ينضم للملكي مجانًا في الصيف.

وأوضحت الشبكة، أن ريال مدريد ينوي الحصول على توقيع أرنولد، في شهر يناير المقبل، على أن ينضم في الصيف كلاعب حر.

وأضافت أن أرنولد يريد إنهاء الموسم في ليفربول، ويودع ناديه بطريقة مناسبة قبل الانضمام إلى ريال مدريد.

في الوقت ذاته، فإن ليفربول لا يرغب في الاستسلام بشأن تجديد عقد أرنولد، لكن اللاعب يواصل تجاهل عروض التجديد حتى الآن.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عضو الاتحاد السكندري: المنافسة في الدوري صعبة بسبب الأخطاء التحكيمية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق