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زد يخشى مفاجآت كأس مصر أمام ديروط بافتتاح دور الـ 32 - أخبار كلمتك

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زد يخشى مفاجآت كأس مصر أمام ديروط بافتتاح دور الـ 32 - أخبار كلمتك

زد يخشى مفاجآت كأس مصر أمام ديروط بافتتاح دور الـ 32 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:20 صباحاً - كأس مصر، يحتضن استاد القاهرة الدولي، مباراة زد بقيادة مجدي عبد العاطي، نظيره ديروط بقيادة البلغاري الكسندروف نانكوف اليوم الخميس، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة زد ضد ديروط في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الخميس بافتتاح دور الـ 32 لبطولة كأس مصر. 

ويسعى زد لتكرار إنجاز الموسم الماضي بالوصول لنهائي بطولة كأس مصر والمنافسة على اللقب وتخطي مفاجآت الكأس أمام ديروط.

وتأهل ديروط إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على الواسطى، بهدفين مقابل هدف، في الدور التمهيدي الرابع من المسابقة.

ويحتل زد المركز السادس برصيد 10 نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يتذيل ديروط جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط بالموسم الجاري.

 

حكام مباراة زد ضد ديروط 

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام  

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة 

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس 

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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