عودة لميس الحديدي لشاشة أون في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - حددت إدارة قناة ON موعد عودة برنامج “ كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير.

برنامج كلمة أخيرة

وأعلنت قناة ON عودة الإعلامية لميس الحديدي لاستئناف تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” قريبا وطرحت القناة برومو جديدا للبرنامج، نوهت من خلاله الإعلامية لميس الحديدي عن عودتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامجها الشهير “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.