وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد وحسام داغر ينعاه بكلمات مؤثر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:05 صباحاً - توفي اليوم الخميس الفنان والمخرج الكويتي عبد العزيز الحداد عن عمر ناهز 71 عامًا، وسيوارى جثمانه الثرى عصر اليوم الخميس، في مقبرة الصليبيخات.

وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

وكان الحداد تعرض لجلطة في أواخر شهر أبريل العام الماضي، دخل على إثرها في غيبوبة، قبل أن يغادر الحياة إلى الدار الآخرة.

حسام داغر ينعى صديقه عبد العزيز الحداد

ونعى الفنان حسام داغر، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صديقه الفنان والمخرج الكويتي القدير عبد العزيز الحداد، معربًا عن حزنه العميق لفقدان صديقه.



وقال “داغر”: "وفاة صديقي وحبيبي الممثل الكويتي القدير عبد العزيز الحداد قضينا أحلى أيام في تصوير مسلسل الجابرية الرحلة ٤٢٢ مع شاهد في لندن منذ عامين وتربيت على أعماله في صغرى كم أحببته ممثلًا وشاعرًا وأديبًا ومؤلفًا له العديد من المؤلفات الأدبية بجانب عمله في التمثيل والإخراج".

وأضاف: "على المستوى الإنساني مثقفًا خفيف الروح والظل وعلى المستوى التمثيلي أذكر أحد مشاهدنا في المسلسل وأثناء الأحداث وهو يواسي زوجته أثناء خطف الطائرة وهي تعاني ألزهايمر وبدأت تنساه في الأحداث وهو زوجها وحبيبها وهو يناجيها ويذكرها بنفسه ويقول لها كنت أتوقع تنسى العالم كله وما تنسيني أنا يا ريتني ما عشت ولا شفت اليوم ده ويحتضنها وهي تتعامل معه كشخص غريب كم الإحساس الصادق الذي خرج منه في هذه اللحظة أبكاني حقيقي أثناء التصوير ويشاء المخرج أن يحركه في المشهد ويذهب للجلوس بجانبي في الطائرة لاحتضنه في المشهد ويقول لي المخرج البريطاني آشلي بيرس لقد أوجدت لي نهاية للمشهد بهذا الحضن المعبر دلالة على تراحم بيننا المختطفين في أحداث المسلسل".

واختم الفنان حسام داغر، كلمته المؤثرة عن صديقه الراحل قائلًا: "عزائي لشعب الكويت في فقيدهم وعزائي لأسرة المسلسل فقد فقدنا كبيرنا اليوم الممثل الكبير عبد العزيز الحداد".

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