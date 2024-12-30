محققون يطالبون باعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:25 صباحاً - طالب محققون في كوريا الجنوبية قضاء بلادهم بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك-يول.

جاء ذلك بعد رفض الرئيس المثول للاستجواب للمرة الثالثة في التحقيق في فرض الأحكام العرفية الفاشل.

وكان مكتب التحقيق في فساد كبار المسئولين الذي يتولى القضية كان أعلن أن "يون" لم يحضر إلى مكتبه في جواتشون، جنوب سيول مباشرة، في الساعة العاشرة صباحًا كما طلب المكتب.

يمثل هذا الاستدعاء الثالث الذي يتجاهله "يون" بعد تجاهل استدعائين سابقين للاستجواب في 18 ديسمبر ويوم عيد الميلاد.

ومع تكرار رفضه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين للحصول على مذكرة من المحكمة لاعتقاله.

وعادة ما تعتبر ثلاث استدعاءات الحد الأقصى قبل أن تسعى وكالة التحقيق إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد المشتبه به

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