10 قتلى بإطلاق نار في مطعم بالجبل الأسود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:30 صباحاً - أعلن وزير الداخلية في جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو) دانيلو سارانوفيتش، أنّ عشرة أشخاص على الأقل، بينهم قاصران، قُتلوا برصاص مسلح أطلق النار داخل مطعم في قرية جنوبي البلاد".

وقال سارانوفيتش للصحافيين إن المسلح «خطف أرواح عشرة أشخاص على الأقلّ، من بينهم قاصران من عائلة فوليتيتش» التي تملك المطعم حيث وقع إطلاق النار في قرية باجيس قرب مدينة سيتينيي.



وقالت قناة "فيجيستي" إن شجارًا وقع بعد الظهر قبل إطلاق النار، وأضافت عدد من الأشخاص قتلوا ولا يزال المشتبه به طليقًا.

وأرسلت شرطة الجبل الأسود قوات خاصة إلى المنطقة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقالت في بيان "جميع وحدات الشرطة المتاحة موجودة على الأرض وتقوم بأنشطة في نطاق سلطاتها" للقبض على المشتبه فيه.

وتعد حوادث إطلاق النار دون تمييز نادرة نسبيًا في الجبل الأسود.

وفي 2022، قُتل 11 شخصًا، بينهم طفلان ومسلح، وأصيب 6 في واقعة إطلاق نار دون تمييز في الجبل الأسود.

وعلى الرغم من القوانين الصارمة على حيازة الأسلحة، فإن منطقة غرب البلقان لا تزال تنتشر بها الأسلحة غير القانونية التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى.

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