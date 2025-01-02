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استشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

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استشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

استشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:00 مساءً - أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 20 شهيدا منهم سقطوا وسط القطاع وجنوبه.

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

 قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء، إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

جيش الاحتلال يبدأ إجراءات إغلاق مستشفى كمال عدوان في غزة

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الجيش التي تستهدف مواقع في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات أو مبرراتها.

وأثار الإجراء تساؤلات حول تداعياته على الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.


أضرار جسيمة في خان يونس وغرق 100 خيمة تؤوي نازحين

بدورها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تعرض منطقة خان يونس لأضرار جسيمة جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت أكثر من 100 خيمة تؤوي النازحين.

وأوضحت الأونروا أن السيول أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية لسكان المنطقة، مشيرة إلى أن نحو 500 أسرة تعيش في ظروف صعبة على طول ساحل غزة، مما يفاقم من معاناتها الإنسانية.

وأكدت الوكالة استمرار جهودها لتقديم الدعم الإغاثي وتوفير المساعدات العاجلة للمتضررين، وسط دعوات لتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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