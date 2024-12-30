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ضبط 13 سوريًّا مقربين من نظام بشار الأسد في لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

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ضبط 13 سوريًّا مقربين من نظام بشار الأسد في لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

ضبط 13 سوريًّا مقربين من نظام بشار الأسد في لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:55 صباحاً - أوقف الأهالي في بلدة مشمش بمدينة عكار اللبنانية سيارة نوع "فان" مخصص لنقل الركاب، وتبين بعد تفتيشها أن بداخله 13 شخصا من الجنسية السورية وكانوا مقربين من النظام السوري السابق.

ويوم الأربعاء الماضي، تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.

وأفادت الخارجية السورية في بيان لها، بأن الوزير بو حبيب بيّن خلال الاتصال "وقوف حكومة لبنان الشقيق مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره".

كما اتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها، وفق بيان الخارجية.

ويوم أمس السبت، أفاد "المرصد السوري"، بأن الجيش اللبناني سلم نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، لإدارة العمليات العسكرية بريف طرطوس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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