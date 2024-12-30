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ورشة عمل لتعليم الجرافيك ديزاين والتصوير بطب أسنان عين شمس - أخبار كلمتك

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ورشة عمل لتعليم الجرافيك ديزاين والتصوير بطب أسنان عين شمس - أخبار كلمتك

ورشة عمل لتعليم الجرافيك ديزاين والتصوير بطب أسنان عين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - نظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ورشة عمل لتعليم "الجرافيك ديزاين والتصوير"، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتور كريم البطوطي عميد الكلية والدكتورة ريهام مجدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة أميرة النجار مدير نادي الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية.

ورشة عمل لتعليم "الجرافيك ديزاين والتصوير" بطب أسنان عين شمس

 

بحضور الدكتور إسلام عدلي مدير i club بجامعة عين شمس والمهندس مصطفى مجدي ممثل مركز i hub، وقد اشار الدكتور إسلام عدلى فى كلمته للرؤية الجديدة  لمركز الإبتكار وريادة الأعمال  وعن هدف وحدة دعم التكنولوچيا technology support unit
كما أشاد بالدور الذى تلعبه جامعة عين شمس للارتقاء بالبحث العلمي وتشجيع ودعم الافكار الابتكارية وتشجيع الصناعه المحلية حتى يتم الاكتفاء ذاتيا في كل المجالات.

وحاضر في اليوم العلمي المدرب المتميز عبد الرحمن شريف وتم شرح  محاضرة عن الجرافيك ديزاين لإعداد الطلاب لمجموعة واسعة من الخيارات المهنية.

كذلك تم شرح كيفية تصميم العلامة التجارية والإعلانات والبوستر، وأيضا طرق التصوير الفوتوغرافي المختلفة بالكاميرا أو الموبيل وذلك بحضور ٥٥ طالب من النظام العادي والكريديت، والذين تبادلوا الاسئله مع المدرب مع التطبيق المباشر لما تعلموه خلال الورشة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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