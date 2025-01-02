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السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم - أخبار كلمتك

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السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم - أخبار كلمتك

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:00 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول، الصادر في 2 يناير 2025، قرارين جمهوريين جديدين اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اكتتاب  مصر فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC، والموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر" والممول بمنحة قيمتها (2) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى.
-القرار الجمهوري رقم 110 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى زيادة رأس المال فى مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها (28940) سهمًا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وذلك في القرار رقم 270 لسنة 2018، بشأن تحويل الأرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف إلى رأس المال العام.
-وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية الإدارة الحمأة فى مصر" والممول بمنحة قيمتها (2) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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