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قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC - أخبار كلمتك

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قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:00 صباحاً -  أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 110 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.

كما أصدر الرئيس قرار رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضرية لإدارة الحمأة في مصر والممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وتم نشر القرارين بالجريدة الرسمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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