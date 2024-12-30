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الرياضة - 07:47 - «هتعلم بنات المملكة».. تفاصيل تقديم دينا ورش تدريب على الرقص الشرقي في السعودية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:47 - «هتعلم بنات المملكة».. تفاصيل تقديم دينا ورش تدريب على الرقص الشرقي في السعودية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:47 - «هتعلم بنات المملكة».. تفاصيل تقديم دينا ورش تدريب على الرقص الشرقي في السعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - «بلد الحرمين بتتغير».. تفاصيل تقديم دينا لورش تدريب على الرقص الشرقي بالسعودية

«هتعلم بنات المملكة».. تفاصيل تقديم دينا لورش تدريب ورش رقص شرقي في السعودية

هاجم رود مواقع التواصل الاجتماعي، الراقصة دينا، بعد الإعلان عن تقديمها ورش تدريب للرقص الشرقي في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى في تاريخها.

دينا تعلم فتيات السعودية الرقص

وتقدم دينا، 3 ورش تدريبية يومي الجمعة 31 يناير والأحد 1 فبراير، ومن المقرر أن تكون المحاضرات نظرية وعملية، وتحصل المتدربة بعدها على شهادة التدريب المعتمدة من دينا.

ورش الرقص الشرقي
الراقصة دينا

تقديم ورش رقص شرقي في السعودية

وكانت مؤسسة الحركة السعيدة للفنون بالرياض، قد أعلنت عن إقامة ورش تدريب للرقص الشرقي، تقدمها الفنانة دينا، لتعليم أسرار وتكنيكات الرقص الشرقي.

وقالت الراقصة دينا خلال خلال الفيديو الترويجي للورش التدريبية: «أنا أول مرة هشوفكم في الرياض، يوم 31 يناير، و1 فبراير، وهعمل ورش تدريبية للمحترفين.. أشوفكم على خير».

تفاصيل ورش تدريب الرقص الشرقي في السعودية

- 6 ساعات تدريبية، مقسمة على 4 ورش، وجاءت مواعيدهم كالتالي:

- الجمعة 31 يناير من الساعة 4:30 مساء الى 6 مساء: «الورشة الأولى: عملي و نظري تكنيكات الرقص الشرقي وكيفية تدريبها للمدربات «ستايل دينا».

- الجمعة 31 يناير 7 مساء إلى 8:30 مساء: «الورشة الثانية: عملي تعليم أهم النقاط في الرقص الشرقي الكلاسيكي «ستايل دينا».

- السبت 1 فبراير، من الساعة 1 مساء إلى 2:30 مساء: «الورشة الثالثة: محاضرة نظري وعملي مع دينا كيف تصبحي مدربة رقص شرقي مع أهم النقاط الي تساعدك للاحتراف».

- السبت 1 فبراير، من الساعة 3 مساء إلى 4:30 مساء: «الورشة الرابعة: عملي تعليم أهم النقاط في تصميم الاغاني مع الكيوغرافي «ستايل دينا».

محاور التدريب

- تعليم أسرار وتكنيكات الرقص الشرقي الأصيل من جذوره الى يومنا هذا عملي ونظري.

- تعليم اساسيات ومهارات الموسيقى المصرية وكيف تتصممين رقصات بشكل محترف وكيف تعلمين متدرباتك الرقص الشرقي من الصفر.

- كيف تصبحين مدربة رقص مع أهم السلوكيات والخفايا الي تدور في عالم تدريب الرقص الشرقي.

- شهادات معتمدة من دينا وشهادات حضور من هابي دانس.

الراقصة دينا

آخر أعمال الراقصة دينا

وتشارك الراقصة دينا، في مسلسل «إش إش»، الذي يُعرض في ماراثون رمضان 2025، برفقة عدد كبير من نجوم الفن المصري، منهم: «مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي، تأليف وإخراج محمد سامي».

ومسلسل إش إش، ينتمي لأعمال الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول راقصة من الدرجة الثالثة، في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، لكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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