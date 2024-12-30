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الرياضة - 07:47 - مفاجأة.. لن تصدق ما قاله الموسيقار محمد عبد الوهاب عن أحمد عدوية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:47 - مفاجأة.. لن تصدق ما قاله الموسيقار محمد عبد الوهاب عن أحمد عدوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:47 - مفاجأة.. لن تصدق ما قاله الموسيقار محمد عبد الوهاب عن أحمد عدوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - لن تصدق ما قاله الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب عن المطرب الشعبي أحمد عدوية.. ليس هذا تقليلا من الفنان الشعبي عدوية، بل ربما كان هذا القول إضافة تاريخية لـ أحمد عدوية، وربما لم يعلم بهذا أحد قبل وفاته، لكن في كثير من الأحيان لا نعرف قدر الفنان أو المبدع إلا بعد وفاته.

وتوفي أمس الأحد، الفنان أحمد عدوية، المطرب الاستثنائي في تاريخ الأغنية الشعبية، وصاحب الصوت الفريد الذي لا تخطئه الأذن، والذي له مواقف عديدة ومميزة مع الفنانين الكبار ومع أساطير الغناء، وأبرز هذه المواقف هو موقفه مع الموسيقار محمد عبد الوهاب.

ماذا قال الموسيقار محمد عبد الوهاب عن المطرب أحمد عدوية؟

في أحد البرامج التلفزيونية روى الفنان أحمد عدوية موقفا حدث له مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، قائلا: «كنت في استديو 46 بالتليفزيون وصادفت الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قال لي صوتك حلو وحافظ عليه، وقال إنه يحب أغنية خضر العطار من أحمد عدوية».

الموسيقار محمد عبد الوهاب، قال أيضا لـ أحمد عدوية حين قابله: "يابني اللي مصر كلها تغني وراه ميبقاش غلبان"

الموسيقار محمد عبد الوهاب وأحمد عدوية
الموسيقار محمد عبد الوهاب وأحمد عدوية

بليغ حمدي وأحمد عدوية

وتحدث أحمد عدوية» عن علاقته بالملحن الكبير بليغ حمدي، قائلا: «بليغ حمدي يحبني جدا وألحانه رائعة وأنا أعشقه جدا، ولحن ليا أكتر من أغنية زي ياختي سملتين وبنج بُنج وأغنية حزينة اسمها القمر مسافر».

أحمد عدوية
أحمد عدوية

رأي أنيس منصور في أحمد عدوية

في كثير من المقالات تحدث الكاتب الصحفي الكبير، أنيس منصور، عن «أحمد عدوية»، واصفا صوته بالشجي، ومنتقدا إياه بسبب عدم تقديره لموهبته وعدم محافظته على صوته، كقيامه بالغناء وهو يدخن السجائر في الكازينوهات، ولكن مع ذلك كان يرى أن أحمد عدوية موهبة كبيرة ويجب الوقوف بجوارها وتوجيهها وكان دائم الدفاع في مقالاته عن أحمد عدوية الذي عرف ساحات المحاكم مثلما عرف جمهوره صوته وميزه عن الآخرين، حيث كان عدوية دائم الاتهام بتقديم أعمال وصفت بأنها مخلة.

أحمد عدوية
أحمد عدوية

وفاة المطرب أحمد عدوية

وأمس الأحد، كشف المطرب محمد عدوية عن وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتبا: «الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب.. .. .جابر الخواطر».

أحمد عدوية
أحمد عدوية

أهم أغاني أحمد عدوية

- بنت السلطان

- زحمة يا دنيا زحمة

- السح الدح امبو

- سلامتها أم حسن

- حبة فوق

- كله على كله

- سيب وأنا أسيب

- كركشنجي

- راحو الحبايب

- زحمة يا دنيا مش زحمة

- ما بلاش اللون ده معانا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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