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الأحد المقبل.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

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الأحد المقبل.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

الأحد المقبل.. انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.. يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد بدء عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر الجاري، حيث تعقد اختبارات مبدئية ومراجعات لتأهيل الطلاب للاختبارات النهائية.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية

وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 المبدئية والمراجعة لمدة أسبوع كامل، حيث تنتهي الاختبارات المبدئية والمراجعة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي يوم الأحد الذي يليه 5 يناير.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 النهائية، من يوم الخميس الموافق 16 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 النهائية حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

الهدف من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأشارت الوزارة، إلى أن الهدف من عقد امتحانات للصفين الأول والثاني الابتدائي، هو قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية، ويتم عقد الامتحانات شفويًا وتحريريًا ومهاريًا، وذلك

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأضافت الوزارة، أن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 يسير كالتالي، يتم عقد أول وثاني يوم بالامتحانات مادتين، وفي اليوم الثالث يتم عقد امتحان لمادة واحدة فقط.

تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وتابعت الوزارة، أن معلم الفصل يتولى مهمة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث يقوم بوضع التقييم المبدئي للطلاب بناءً على توجيهات موجه الصفوف الأولى.

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وبشأن النتيجة، أوضحت الوزارة، أنه يتم إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 المبدئية في صورة «اجتاز أو لم يجتز»، لتعبر عن أداء الطلاب في الامتحانات المبدئية التي تم عقدها.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وشددت الوزارة، أنه يتم تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 يوميًا عقب انتهاء عقد الامتحانات، حتى لا يتأخر تصحيح أي مادة لوقت آخر مهما كانت الظروف، مؤكدة على المعلمين بعدم المغادرة إلا بعد انتهاء التصحيح وتسليم الأوراق للكنترول.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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