الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يتقدم على برينتفورد بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - تقدم فريق نوتنجهام علي برينتفورد بهدف دون رد بالشوط الأول علي ملعب غريفين بارك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2024 / 2025.
مباراة برينتفورد ونوتنجهام
أحرز هدف نوتنجهام اولا اينا في الدقيقة 37
ترتيب برينتفورد ونوتنجهام
يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، حيث خاض 16 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 7 مباريات، بينما يحتل نوتنجهام المركز الرابع برصيد 28 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات.
تقابل الفريقان 18 مرة، فاز برينتفورد في 10 مرات وفاز نوتنجهام في 4 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 4 مباريات.
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