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درجات الحرارة اليوم السبت أول أيام الشتاء 21 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة اليوم السبت أول أيام الشتاء 21 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت أول أيام الشتاء 21 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:40 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم السبت، بالتزامن مع أول أيام فصل الشتاء، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


طقس اليوم فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتسقط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01  ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى  21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  06 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى 20

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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