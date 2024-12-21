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إعلامي عسكري عن الح وثيين : أرى بعيني سقوطهم أصبح وجودهم مسألة وقت فقط! - أخبار كلمتك

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إعلامي عسكري عن الح وثيين : أرى بعيني سقوطهم أصبح وجودهم مسألة وقت فقط! - أخبار كلمتك

إعلامي عسكري عن الح وثيين : أرى بعيني سقوطهم أصبح وجودهم مسألة وقت فقط! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:07 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي العسكري راشد معروف: ‏أقسم بالله العظيم إني أرى سقوط المليشيات الحوثية في اليمن بكل تفاصيله وكأني أرى المشهد أمام عيني الان ينفذ، وأشاهد كيف سيكون السقوط كبير ومدوي وأكبر مما يتوقعون، لقد أصبح وجودهم مسألة وقت فقط، وما يجري من خلف الكواليس لن يخطر على بال بشر.

واضاف : الشعب نفسه سيكنسهم، كنس بشوارع صنعاء وكل المحافظات اليمنية قبل أن تصل قوات الشرعية وتعزيزاتها، لقد أصبح الشعب عبارة عن قنبلة موقوته، وزاد الظلم والقهر والبطالة وأنتشر الفساد، والجهل، والمجاعة، ولم يبقى أمام الشعب غير مواجهة المصير المحتوم، أما نحن أو هم اليمن لا يقبل القسمة ولا الشراكة في الحكم معكم،

واختتم:  هذا كل مالدينا لكم اليوم قلته بكل صراحة لكم فصبروا وصابروا ياشعبنا العظيم وإن غدا لناظره قريب.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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