إعلامي عسكري عن الح وثيين : أرى بعيني سقوطهم أصبح وجودهم مسألة وقت فقط! - أخبار كلمتك

قال الإعلامي العسكري راشد معروف: ‏أقسم بالله العظيم إني أرى سقوط المليشيات الحوثية في اليمن بكل تفاصيله وكأني أرى المشهد أمام عيني الان ينفذ، وأشاهد كيف سيكون السقوط كبير ومدوي وأكبر مما يتوقعون، لقد أصبح وجودهم مسألة وقت فقط، وما يجري من خلف الكواليس لن يخطر على بال بشر.

واضاف : الشعب نفسه سيكنسهم، كنس بشوارع صنعاء وكل المحافظات اليمنية قبل أن تصل قوات الشرعية وتعزيزاتها، لقد أصبح الشعب عبارة عن قنبلة موقوته، وزاد الظلم والقهر والبطالة وأنتشر الفساد، والجهل، والمجاعة، ولم يبقى أمام الشعب غير مواجهة المصير المحتوم، أما نحن أو هم اليمن لا يقبل القسمة ولا الشراكة في الحكم معكم،

واختتم: هذا كل مالدينا لكم اليوم قلته بكل صراحة لكم فصبروا وصابروا ياشعبنا العظيم وإن غدا لناظره قريب.