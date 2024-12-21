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ريال مدريد يراقب صفقته المنتظرة في مواجهة إشبيلية غدا - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يراقب صفقته المنتظرة في مواجهة إشبيلية غدا - أخبار كلمتك

ريال مدريد يراقب صفقته المنتظرة في مواجهة إشبيلية غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:40 مساءً -  كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد سيوجه أنظاره إلى أحد لاعبي إشبيلية خلال مواجهة الفريقين، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني - الليجا.

 

خوانلو سانشيز ضمن اهتمامات ريال مدريد 

 وسبق أن ذكرت تقارير منذ عدة أشهر أن إدارة الميرنجي تراقب خوانلو سانشيز، نجم فريق إشبيلية، مع منتخب إسبانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في باريس.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية "لا يزال خوانلو على طاولة ريال مدريد لدعم مركز الظهير الأيمن، وسيراقبه مسؤولو الملكي مجددا عن قرب خلال المباراة على التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو".

 

وأشارت إلى أن خوانلو بحاجة لاتخاذ خطوة إضافية في مسيرته، خصوصا أن بدايات هذا الموسم تشير إلى تطور ملحوظ في قدراته، حيث سجل هدفًا ضد لاس بالماس في الجولة الأولى من الدوري، كما زار الشباك على ملعب ميتروبوليتانو قبل أيام (1-3)، رغم أن أتلتيكو مدريد تمكن من قلب النتيجة.

وفي كأس ملك إسبانيا، أحرز خوانلو هدفًا وصنع آخر مع إشبيلية هذا الموسم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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