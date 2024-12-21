فيما قام زوجها بقتل ولدها.. اطلاق سراح ناشطة بارزة في صنعاء عقب اعتقال بسبب رفع هذا العلم - أخبار كلمتك

افرجت مليشيا الحوثيين عن الناشطة علياء الميهال عقب اعتقال دام لاسابيع في صنعاء بسبب رفعها علم اليمن

وتحدث الاعلامي راشد معروف بوقت سابق عن اعتقال علياء بالقول:وهذه واحدة من أبشع جرائم مليشيات الحوثي بحق اليمنيين، عليا الميهال زوجها طعنها وقتل ولدها عرفات، وسجنوه خمسة أشهر وطلع بواسطة، وراح تزوج غيرها وعايش حياته، وهي قرحت فيوز على ولدها وأصيبت بحالة نفسية، وكانت تخرج تسب. تشقدف الجميع، وبدلا أن يعالجوها، أتهموها بأنها عميلة صهيوامريكية، وزجوا بها السجن.

واضاف:بالله عليكم هؤلاء حق دولة أو مسؤولية عن شعب، ومش قادرين يميزون بين المريض والمتعافي والكل عندهم عملاء صهيوامريكيين، البنت كانت تنشر من خلال منشوراتها فقط عرفنا كلنا أنها مريضة، وهؤلاء رايحين يدخلوها السجن ويتهموها بالعمالة للعدوان لأنها فقط كانت تنتقدهم وتقول أريد القصاص لولدي وكانت مربوشة تعصد ما تدري إيش تقول وايش تنشر يعني كانت بحاجة لرعاية صحية وتأهيل نفسي وعلاج با تتعافى الان زادوا دمروا حياتها بالمرة ودخلوها السجن، وقدكم عارفين تدخل وأنت بعقلك تخرج مجنون.

واختتم:حتى سحر الخولاني أنا كنت أتابع كل نشاطها ومنشوراتها وانتقادها للحوثيين وأقسم لكم بالله بأنها كانت تعاني من حالة نفسية فهمتها من خلال منشوراتها وكانت بحاجة لمن يحتويها ويعالجها وليس السجن، يا مجرمين الشعب كله قده مقرحين فيوز من الظروف المعيشية، والمضايقة، والتعامل الحوثي معهم زاد الطين بلة ومن طلع أنتقد الفساد والظلم قاموا لفقوا له تهمة صهيوامريكي ودخلوه السجن ولو فيهم شوي عقول وذكاء ورحمة ومسؤولية، با يميزون بين العميل والمريض الذي لا علاقة له بأحد وإنما ضاقت فيه الدنيا ولم يجد غير مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن مشاعره وظروفه وحسبنا الله ونعم الوكيل عليكم با يجي اليوم الذي ندخلكم السجون جميعا إن شاءالله بدل هؤلاء المساكين والمظلومين إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك.

