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حديث عسكري بشأن بنك أهداف إسرائيل في اليمن - أخبار كلمتك

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حديث عسكري بشأن بنك أهداف إسرائيل في اليمن - أخبار كلمتك

حديث عسكري بشأن بنك أهداف إسرائيل في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي محمد عبدالله الكميم عن بنك اهداف العدو الصهيوني في اليمن


وقال الكميم في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏بنك اهداف العدو الصهيوني في اليمن اصبحت معروفة وهي المنشآت الحيوية والأعيان المدنية والأهداف الاقتصادية لليمنيين والمستولى عليها من ذراع ايران في المنطقة الحوثيين ؟

وتابع بالقول:
فقط نريد نعرف ماهو بنك اهداف الحوثيراني في فلسطين المحتلة بصواريخه الخردة ومرفقعاته الغبية ..

مضيفاً في منشوره قائلاً:
هل هناك في بنك اهدافه مطارات وقواعد جوية ومعسكرات ومنشآت نووية ومصانع اسلحة ومنصات استخراج النفط التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط ام يضرب صاروخ غبي وهو حظه ام هو متعمد عدم إصابة اي اهداف مهمة للصهاينة كما فعلت ايران..

واختتم بالقول:
هيا نجاز نشتي ضربات تهز الكيان الصهيوني مش ضربات خريطية تصيب سطح بيت او شباك شقة او تعمل حفرة ١متر ×١متر في صحراء  وتهتز بعدها اليمن ..

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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