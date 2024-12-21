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قيادات حوثية بارز تغادر صنعاء خوفاً من إسرائيل (آخر التطورات) - أخبار كلمتك

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قيادات حوثية بارز تغادر صنعاء خوفاً من إسرائيل (آخر التطورات) - أخبار كلمتك

قيادات حوثية بارز تغادر صنعاء خوفاً من إسرائيل (آخر التطورات) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:27 مساءً - كلمتك: خاص

 


أفادت مصادر إن عددا من القيادات الحوثية العليا غادرت منازلها في العاصمة صنعاء إلى أماكن غير معلومة


واكدت المصادر ان القيادات التابعة لمليشيا الحوثي غادرت صنعاء خوفاً من التهديدات الإسرائيلية والأمريكية بشن هجوم عنيف على اليمن رداً على قصف مليشيا الحوثي إسرائيل اليوم

هذا وصيب إسرائيليون جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن على تل أبيب فجر اليوم السبت، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة بإسرائيل.

وأعلن الإسعاف الاسرائيلي إصابة 16 شخصا جراء سقوط صاروخ على تل أبيب أطلق من اليمن.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب وسط إسرائيل.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد قالت إنها تظهر لحظة سقوط الصاروخ دون أن تعترضه منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

في الأثناء، أوردت الشرطة الإسرائيلية أنها تلقت بلاغات عن أضرار في تل أبيب جراء سقوط الصاروخ اليمني.


ويأتي القصف الصاروخي اليمني الجديد على الرغم من التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عنيف على اليمن.

وكانت إسرائيل شنت فجر الخميس الماضي غارات جوية على منشآت في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي هاجم ما سماها أهدافا عسكرية للحوثيين في اليمن بينها موانئ وبنية تحتية للطاقة في صنعاء.

من جهتها، أعلنت مليشيا الحوثي أمس الجمعة، أنها نفذت عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيّرة ضد "أهداف حيوية" جنوب ووسط إسرائيل، إحداهما بالاشتراك مع جماعة عراقية مسلحة.


والخميس، أعلنت مليشيا الحوثي تنفيذ 3 عمليات عسكرية على مواقع إسرائيلية بالتزامن مع غارات إسرائيل على صنعاء والحديدة.


كما تشن مليشيا الحوثي بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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