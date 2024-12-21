الرئيس السيسي: الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف الجميع لحماية الوطن من أي تهديدات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة، موضحًا أن الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض بالوطن وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية بشأن كشف الهيئة الخاص بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، لضمان انتقاء العناصر الأكثر تميزاً، وللمساهمة في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، وإعداد أجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.

جاء ذلك خلال الحوار الذي أجراه الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع أبنائه من طلبة أكاديمية الشرطة، أثناء الزيارة التفقدية التي أجراها إلى مقر الأكاديمية.

وتناول الرئيس، خلال الحوار مع أبنائه من طلبة أكاديمية الشرطة، الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع إلى آرائهم.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولاً إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

كما أشاد الرئيس، بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكداً على تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد، مُثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، مما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات.