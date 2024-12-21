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«التعليم» تحدد آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في المدارس - أخبار كلمتك

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«التعليم» تحدد آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في المدارس - أخبار كلمتك

«التعليم» تحدد آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في المدرسة التابع لها الطلاب، ورابط وخطوات التسجيل.

آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن يوم الثلاثاء الموافق 31 من ديسمبر الجاري، هو آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي إلكترونيًا وتسليمها في المدرسة التابع لها الطالب.

استمارة الصف الثالث الإعدادي

ضرورة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

وشددت الوزارة، على الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي حتى الآن، بضرورة تسجيل الاستمارة، حيث أنه لن يسمح للطلاب الدخول لأداء امتحانات الفصل الدراسي الحالي إلا عقب تسجيل الاستمارة.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الصف الثالث الإعدادي حتى الآن، تسجيلها من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني، مـــن هــــنــــــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

- الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- الخطوة الثالثة: اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية من القائمة.

- الخطوة الرابعة: الضغط على تسجيل الدخول.

استمارة الصف الثالث الإعدادي

- الخطوة الخامسة: إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الخطوة السادسة: إدخال الرقم السري.

- الخطوة السابعة: تسجيل البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

- الخطوة الثامنة: الضغط على تسجيل.

- الخطوة الأخيرة: يقوم الطالب بطباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي لتسليمها للمدرسة.

مستندات وأوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور الشخصية.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

- وضع كافة الأوراق المطلوبة في حافظة بلاستيك وتسلم للمدرسة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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