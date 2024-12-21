«التعليم» تحدد آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - استمارة الصف الثالث الإعدادي.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي في المدرسة التابع لها الطلاب، ورابط وخطوات التسجيل.

آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن يوم الثلاثاء الموافق 31 من ديسمبر الجاري، هو آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي إلكترونيًا وتسليمها في المدرسة التابع لها الطالب.

ضرورة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

وشددت الوزارة، على الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي حتى الآن، بضرورة تسجيل الاستمارة، حيث أنه لن يسمح للطلاب الدخول لأداء امتحانات الفصل الدراسي الحالي إلا عقب تسجيل الاستمارة.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

وتابعت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الذين لم يسجلوا استمارة الصف الثالث الإعدادي حتى الآن، تسجيلها من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني، مـــن هــــنــــــــــــــــــــا.

طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

- الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- الخطوة الثالثة: اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية من القائمة.

- الخطوة الرابعة: الضغط على تسجيل الدخول.

- الخطوة الخامسة: إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الخطوة السادسة: إدخال الرقم السري.

- الخطوة السابعة: تسجيل البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها.

- الخطوة الثامنة: الضغط على تسجيل.

- الخطوة الأخيرة: يقوم الطالب بطباعة استمارة الصف الثالث الإعدادي لتسليمها للمدرسة.

مستندات وأوراق تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

- طباعة اسم الطالب رباعي على الصور الشخصية.

- أصل إيصال رسوم المصروفات المدرسية، مع نسختين منه.

- أصل إيصال رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين منه.

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة الصف الثالث الإعدادي الإلكترونية.

- وضع كافة الأوراق المطلوبة في حافظة بلاستيك وتسلم للمدرسة.