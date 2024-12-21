تحدث ناشطون عن اهم المحافظات اذا تم تحريرها ستسقط جماعة الحوثيين.
وبحسب ناشطون فان تحرير ماتبقى من تعز وأيضا تحرير محافظتي اب والبيضاء سيؤدي ذلك الى سقوط الحوثيين
واشاروا الى انه بحالة تحرير تعز واب والبيضاء سينتهي حكم الحوثيين وسيكون تحرير صنعاء تحصيل حاصل.
الكشف عن اهم محافظتين اذا تم تحريرها بتسقط جماعة الحوثيين(ليست صنعاء) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - كلمتك/خاص:
تحدث ناشطون عن اهم المحافظات اذا تم تحريرها ستسقط جماعة الحوثيين.
تحدث ناشطون عن اهم المحافظات اذا تم تحريرها ستسقط جماعة الحوثيين.
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