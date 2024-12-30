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محافظ القاهرة يتفقد منطقة البورصة في وسط البلد - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة يتفقد منطقة البورصة في وسط البلد - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد منطقة البورصة في وسط البلد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت شارع الشريفين،  ومنطقة البورصة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  والمهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الجولة تأتى فى إطار دراسة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص عدد من شوارع القاهرة الخديوية للمشاة فقط بالتعاون مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

 

وأكد محافظ القاهرة على حرص المحافظة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.

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كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة شارع الألفى، وشدد على رفع كفاءة الشارع وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات به، والزام المحلات والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم تجاوزها ومنع الاعتداء على الممرات الخاصة بالمشاة.
وكانت الدولة قد قامت بتطوير شارع الألفي حيث خُصص للمحال وروادها وتم عمل مسار خاص للمشاة، ووُضعت فواصل بين المسارات على شكل أحواض زهور، بالإضافة إلى مقاعد لاستراحة رواد الشارع مع العمل على توحيد سلال القمامة أمام المحلات، بالإضافة إلي إنشاء كشكين للأمن لمراقبة الشارع بأكمله من خلال كاميرات مراقبة على مدار الساعة. 
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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