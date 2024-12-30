الرياضة - 07:11 - الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر تعطيل العمل بها الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعطيل العمل بها يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير عام 2025، ذلك في ضوء وقف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، إن الأربعاء المقبل إجازة، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024، على أن يتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.
اقرأ أيضاً
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
البنك المركزي: إصدار أذون خزانة دولاري بقيمة 840 مليون دولار
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر ينخفض 2.5%
0 تعليق