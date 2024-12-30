الرياضة - 07:11 - الهيئة العامة للرقابة المالية تقرر تعطيل العمل بها الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:11 مساءً - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعطيل العمل بها يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير عام 2025، ذلك في ضوء وقف العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، إن الأربعاء المقبل إجازة، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024، على أن يتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.