اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية يستعرض إنجازاته: حقق أرباحا بنسبة 173% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - وجه اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية الشكر الى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية للاتحاد لاستعراض ما تم إنجازه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024

اجمالى الفائض 58 مليون جنية وعائد التصدير 31 مليون جنية

وقال الشرقاوي إن الاتحاد يلقى كل الدعم من الوزير مما يساعده في إنجاز مهامه في اتخاذ القرارات الصائبة والناجزة وفي الوقت المناسب.

واضاف اننا حققنا اعلي فائض في تاريخ الاتحاد رغم ظروف تغيير سعر الصرف وفرق العملة حيث انه ولأول مرة في تاريخ الاتحاد نقوم بالتصدير الي أوروبا بالشراكة مع الشركات الاعضاء بعائد يقدر ما يعادل 31 مليون جنيه. كان هناك 118 مليون جنيه أوراق قبض والان انخفضت الي صفر.

واضاف انه بلغ إجمالي الفائض 58.1 مليون جنيه مقارنة بعجز الفترة السابقة والبالغ 6.5 مليون جنيه وارتفاع مجمل ربح الأنشطة بنسبة 173% عن العام السابق.

كما انه لأول مرة نقوم بالزراعة في الصوب بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية وستقوم بالتصدير منها.

بالإضافة الى الاستفادة من أصول الاتحاد غير المستغلة منذ 42 عامًا.

وقال الشرقاوي ان الاتحاد شارك انشاء التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس محليًا بنسبة 2% كما أنشأ مجالس نوعية للتمور -الزيتون -الفراولة – النباتات الطبية والعطرية – البطاطس وقريبًا الموالح، لمواجهة التحديات والمشاكل ودعم الصادرات.

بالاضافة الى عقد برتوكولات تعاون مع مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات – مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (ايفاد) – شركة محاصيل واخيرًا مع جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية (هيا) لتنمية ودعم الصادرات البستانية.

إنشاء المجالس النوعية وزيادة في التصدير ورفع كفاءة الأصول وضبط أسعار التقاوى والشتلات

مشيرا إلى اشتراك الاتحاد في معظم المعارض المحلية بشكل مشرف لوزارة الزراعة ومع عزمه الاشتراك ايضا في المعارض الدولية.

وقال رئيس الاتحاد انه بقرار من وزير التربية والتعليم أصبح الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية عضوا في المجلس التسييري لنظام التعليم الفني والتدريب المزدوج

وعلى مستوى الأنشطة الميدانية أقام الاتحاد ايام حقلية وتم تكريم المزارعين المتميزين لحصولهم علي اعلي إنتاجية للفدان من انتاج البطاطس كما أقام 24 ندوة ارشادية في العديد من المحافظات.

وجاري التنسيق لإنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وتم رفع كفاءة وتأهيل العاملين بدورات تدريبة متخصصة لتطوير وتحسين الأداء.

وكذلك البدء في إعادة هيكلة الاتحاد وتحديث الوظائف بما يتواكب مع الأداء الفعلي وتحديث مسميات الوظائف التي لم يتم تعديلها منذ 43 عام.

وأيضا تم تنقية العضوية في إطار عمل مؤسسي دقيق واستيفاء كافة الإجراءات والضمانات طبقًا لقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية.

وقال الشرقاوى ان العام الجديد سوف يشهد الاتحاد طفرة في الانجازات بفضل جهود اعضائه وثقة المزارعين ودعم وزير الزراعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.