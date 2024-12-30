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شاهد بالوثيقة مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرار هام بشأن إعفاء مسؤولين كبار من رئاسة مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

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شاهد بالوثيقة مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرار هام بشأن إعفاء مسؤولين كبار من رئاسة مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

شاهد بالوثيقة مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرار هام بشأن إعفاء مسؤولين كبار من رئاسة مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:07 صباحاً - كلمتك/خاص:

أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (30) لعام 2024، والذي يتضمن الموافقة على نتائج تنفيذ القرار رقم (25) لعام 2024 والذي يهدف الى معالجة وحل جذري لمشكلات جهاز رئاسة الوزراء.

ونص القرار على إعفاء كل من أنيس عوض با حارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء، من مناصبهم.

النص القرار:

قرار مجلس القيادة رقم (30) لعام 2024م

الموافقة على نتائج القرار رقم(25) لعام 2024م بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء

أطلع المجلس على نتائج عمل اللجنة المقدمة من اللواء/ عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة بشأن وضع المعالجات والحلول الجذرية للخلاف في جهاز رئاسة الوزراء.

واقرارات الآتي:

1- الموافقة على إعفاء التالية أسمائهم من مناصبهم والمناصب الأخرى المنسوبة لهم وهم:

أنيس عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء.

علي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.

مطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء.

4- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2024/12/18م وينتهي بتنفيذ أحكامه.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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