شاهد بالوثيقة مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرار هام بشأن إعفاء مسؤولين كبار من رئاسة مجلس الوزراء - أخبار كلمتك

أصدر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (30) لعام 2024، والذي يتضمن الموافقة على نتائج تنفيذ القرار رقم (25) لعام 2024 والذي يهدف الى معالجة وحل جذري لمشكلات جهاز رئاسة الوزراء.
ونص القرار على إعفاء كل من أنيس عوض با حارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء، من مناصبهم.
النص القرار:
قرار مجلس القيادة رقم (30) لعام 2024م
الموافقة على نتائج القرار رقم(25) لعام 2024م بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء
أطلع المجلس على نتائج عمل اللجنة المقدمة من اللواء/ عبدالرحمن المحرمي أبوزرعة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة بشأن وضع المعالجات والحلول الجذرية للخلاف في جهاز رئاسة الوزراء.
واقرارات الآتي:
1- الموافقة على إعفاء التالية أسمائهم من مناصبهم والمناصب الأخرى المنسوبة لهم وهم:
أنيس عوض باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء.
علي محمد النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.
مطيع أحمد دماج، أمين عام مجلس الوزراء.
4- يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2024/12/18م وينتهي بتنفيذ أحكامه.
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