حديث جديد للانتقالي بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - كلمتك: خاص
تحدث "فضل الجعدي" عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن الوديعة الجديدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية
وقال الجعدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
توجيه الوديعة السعودية نحو ما ينفع الناس هو الهدف الذي على الحكومة السير فيه
وتابع بالقول:يجب محاصرة الفساد قدر الإمكان وتكريس الدعم للنهوض الحقيقي بالخدمات واحداث تنمية يستفيد منها المواطن بالدرجة الرئيسية .
هذا وقدمت المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لجمهورية اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعماً للبنك المركزي اليمني.
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