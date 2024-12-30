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حديث جديد للانتقالي بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

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حديث جديد للانتقالي بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

حديث جديد للانتقالي بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:47 مساءً - كلمتك: خاص


تحدث "فضل الجعدي" عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن الوديعة الجديدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية 

وقال الجعدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏توجيه الوديعة السعودية نحو ما ينفع الناس هو الهدف الذي على الحكومة السير فيه 

وتابع بالقول:يجب محاصرة الفساد قدر الإمكان وتكريس الدعم للنهوض الحقيقي بالخدمات واحداث تنمية يستفيد منها المواطن بالدرجة الرئيسية .

هذا وقدمت المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لجمهورية اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعماً للبنك المركزي اليمني.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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