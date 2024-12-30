حديث جديد للانتقالي بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك



تحدث "فضل الجعدي" عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن الوديعة الجديدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية

وقال الجعدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏توجيه الوديعة السعودية نحو ما ينفع الناس هو الهدف الذي على الحكومة السير فيه

وتابع بالقول:يجب محاصرة الفساد قدر الإمكان وتكريس الدعم للنهوض الحقيقي بالخدمات واحداث تنمية يستفيد منها المواطن بالدرجة الرئيسية .

هذا وقدمت المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لجمهورية اليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعماً للبنك المركزي اليمني.