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الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار في ليلة رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

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الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار في ليلة رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار في ليلة رأس السنة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - حالة الطقس غدا، أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة ليلة رأس السنة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق.

 

سقوط أمطار رعدية 

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": سقوط أمطار ما بين متوسطة ورعدية غدًا على محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، موضحة أن قرار تعطيل الدراسة بيد المحافظين وتم إبلاغه بظروف الطقس بشكل تفصيلي.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

حالة الطقس غدا الثلاثاء 31-12-2024 في الفيوم

أجواء شديدة البرودة 

وتابعت: فرص سقوط الأمطار والطقس شديد البرودة مستمر حتى الغد، وسنشهد بشكل نسبي يوم الأربعاء المقبل، مع زيادة فترات سطوع الشمس وتراجع سرعات الرياح وإتجاه درجات الحرارة نحو المعدلات الطبيعية.

https://fb.watch/wOxrLyRWIT/

درجة الحرارة الصغرى 

ولفتت إلي أن الأجواء شديدة البرودة ستستمر ساعات الليل وتصل درجة الحرارة الصغرى ليلا الي 8 درجات مئوية على القاهرة الكبرى ليلة رأس السنة وتكون تحت الصفر في وسط سيناء وأقل من 5 درجات على شمال الصعيد.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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