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«برد يصل للصقيع».. حالة الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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«برد يصل للصقيع».. حالة الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

«برد يصل للصقيع».. حالة الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 08:51 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات الأخرى.

حالة الطقس اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الطقس اليوم

الطقس الخميس

أوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. ودرجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل نحو 19 درجة مئوية.

حالة الطقس
الطقس اليوم

الطقس اليوم

وقالت الأرصاد إن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر بـ مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتكون كثيفة، وتنشط الرياح بسرعة 30 كم/س، وتكون معتدلة بسرعة 22 كم/س.

الطقس اليوم
حالة الطقس

الظواهر الجوية

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط، تكون خفيف إلى معتدل، وهناك ارتفاع الأمواج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية، ويكون البحر الأحمر خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح من 1 إلى 1.7 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

حالة الطقس
الطقس

درجات الحرارة اليوم الخميس

العظمى والصغرى

- درجة الحرارة اليوم في القاهرة: 19 11

- درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية: 20 11

- درجة الحرارة اليوم في أسوان: 25 09

- درجة الحرارة اليوم في الأقصر: 24 08

- درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ: 22 13

- درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم: 19 10

- درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ: 18 10

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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