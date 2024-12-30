أرملة محمد رحيم تنفذ وصية زوجها الراحل وتطرح أغانيه الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - أعلنت أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم عن بدء تنفيذ أغانيه التي لم تر النور بعد وفاته

أرملة محمد رحيم تبدأ في تنفيذ أغانيه بعد وفاته

وطلبت أرملة محمد رحيم من خلال فيس بوك من كل الشعراء الذين تعاملوا مع محمد رحيم في الأغاني التي لم تطرح بعد، أن يتواصلوا معها استعدادا لطرحها قريبا

وكانت قد قالت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم إن الراحل لديه 21 أغنية ضمن ألبوم كامل لم تطرح بعد، مشيرة إلى أنها تستعد لطرحها قريبا على فترات، باعتبارها كانت في الأساس مديرة أعماله.

وأضافت أرملة محمد رحيم في تصريح خاص لـ “كلمتك”: إن الراحل لديه أيضا عدد من الأغاني قام بتلحينها لعدد من نجوم الفن ستطرح قريبا.

وعن لفتة تامر حسني الإنسانية في حفل تكريم زوجها الراحل بدار الأوبرا وغنائه مع ابنتها “ماس”، قالت “أنوسة”:" تامر بمثابة شقيقي الأكبر، ولفتاته الإنسانية موجودة منذ سنوات مع الجميع، وهو دائما كان بجانبنا نظرا لعشرة السنوات التي جمعت بيننا، منذ بداياته مع رحيم في أغنية يانا يانا، لتتوالى بعدها الأعمال بينهما، فهو يعتبر من أسرتنا.

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