وزير الطيران: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة البيئية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية - أخبار كلمتك

وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زفافها اليوم على الفنان محمد العمروسي.. مي فاروق تتصدر المشهد | تفاصيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - اليوم.. آخر موعد لتقديم طلب الإشراف على حج الجمعيات الأهلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. موجة صقيع وأمطار تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - نهاية الأسبوع.. سعر الدولار في البنوك العاملة بـ مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:41 - تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

مؤتمر صحفي لكولر والشناوي اليوم للحديث عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري - أخبار كلمتك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق عرض فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي بالسعودية اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

ياسمين صبري تستأنف تصوير مسلسلها "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ياسمين صبري تستأنف تصوير مسلسلها "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تستأنف تصوير مسلسلها "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:20 صباحاً - استأنفت الفنانة ياسمين صبري تصوير أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطه المقرر أن تخوض به سباق رمضان المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث فيلمها الجديد الأرض السوداء.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة من كواليس العمل لياسمين صبري وهي مرتدية الحجاب خلال تصوير العمل.


 وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطة المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

 

 

 

 

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

 

وكان القائمون على مسلسل الأميرة قد قرروا تغيير اسمه ليصبح ضل حيطة.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الليلة، عزاء السيناريست الراحل بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق