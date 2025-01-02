نتفليكس تنفي ظهور ليوناردو دي كابريو في الموسم الثالث من Squid Game - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 10:40 صباحاً - Squid Game”، نفدت شبكة البث الرقمي، نتفليكس، جميع الأخبار، التي انتشرت في الساعات الأخيرة، وأفادت بظهور النجم ليوناردو دي كابريو، خلال أحداث الموسم الثالث من مسلسل Squid Game.

ليوناردو دي كابريو ومسلسل "Squid Game"

وكانت عدد من التقارير الصحفية، أفادت أن الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، سيظهر خلال أحداث الموسم الثالث من المسلسل الكوري الجنوبي، “Squid Game”، والذي سيعرض خلال عام ٢٠٢٥، حصريًّا علي منصة Netflix.

منتج Squid Game يرغب بمشاركة ليوناردو ديكابريو في المسلسل

يذكر أن مخرج ومؤلف مسلسل "لعبة الحبار" Squid Game، هوانج دونج هيوك، أعلن في عام ٢٠٢٣، أن الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، قد تتم دعوته للانضمام إلى فريق عمل مسلسل "Squid Game".

وقال هوانج دونج هيوك في مؤتمر صحفي عقدته شبكة Netflix في مدينة سيول الكورية، عندما سئل عما إذا كان أي ممثل هوليوود معروف، سيشارك في الموسم الثاني من مسلسل “Squid Game”: "لن يكون هناك ممثل هوليوود معروف في الموسم الثاني.. هذا ليس في الخطة، وإذا تغيرت الخطة في مرحلة ما، ربما في الموسم الثالث، ولكن بالنسبة للموسم الثاني، لا تزال تدور أحداثها في كوريا.. أنا معجب قديم للفنان ليوناردو دي كابريو.. لذلك ربما إذا سمح الوقت أو الفرص، يمكننا أن نطلب منه الانضمام إلى الألعاب".

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