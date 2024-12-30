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قيادي بحماس: الاحتلال يمارس عملية قتل بطيء بحق الأسرى الفلسطينيين - أخبار كلمتك

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قيادي بحماس: الاحتلال يمارس عملية قتل بطيء بحق الأسرى الفلسطينيين - أخبار كلمتك

قيادي بحماس: الاحتلال يمارس عملية قتل بطيء بحق الأسرى الفلسطينيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - صرح القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ما وصفه بـ"عملية قتل بطيء" بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، مشيرًا إلى تدهور أوضاعهم بشكل مستمر نتيجة الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

الاحتلال يعمل على تدمير مقومات الحياة في قطاع غزة

وأضاف طاهر النونو، أن الاحتلال يعمل على تدمير مقومات الحياة في قطاع غزة بشكل كامل، مستهدفًا البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ودعا القيادي إلى تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى والمعتقلين، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم.

موجة البرد القارس والصقيع تضرب غزة

من جهة أخرى، قال حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة: إن موجة البرد القارس والصقيع التي تضرب قطاع غزة منذ عدة أيام أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها السكان.

وأضاف، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إن الوضع في قطاع غزة مأساوي للغاية، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الخامس عشر، حيث أدى المنخفض الجوي الشديد إلى تدمير واقتلاع العديد من الخيام المهترئة التي لا توفر الحماية الكافية للنازحين.
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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